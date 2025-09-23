Anche la Scala di Milano contro la guerra Roberto Bolle con la bandiera palestinese e la scritta | Stop al genocidio

Era appena terminato il balletto Trittico LanderKyliánKylián alla Scala di Milano. Il corpo di ballo riunito sul palco per l'inchino finale, ‘capitanato’ da Roberto Bolle, ha esposto la bandiera della Palestina. Alle loro spalle, in grande, è apparsa la scritta: “Stop al genocidio”. Così anche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, dal palco de La Scala l'appello di Roberto Bolle per Gaza: "Stop al genocidio" - X Vai su X

Sky tg24. . Un messaggio per Gaza è arrivato dal palco del Teatro alla Scala di Milano alla fine della prima recita del Trittico di balletti in scena fino al 3 ottobre. Al termine del "Boléro" di Béjart, che ha visto protagonista l'étoile Roberto Bolle, tutti i danzatori del - facebook.com Vai su Facebook

Anche la Scala di Milano contro la guerra, Roberto Bolle con la bandiera palestinese e la scritta: Stop al genocidio; Corteo a Milano, petardi e fumogeni oltre le transenne della Scala; MILANO. MANIFESTAZIONE CONTRO IL RIARMO: VALDEGAMBERI IN PIAZZA: «NON FACCIAMO NUOVI DEBITI PER LE ARMI, MA PER CURARE GLI ITALIANI»..

Milano, dal palco de La Scala l'appello di Roberto Bolle per Gaza: "Stop al genocidio" - Nel giorno dello sciopero generale promosso dai sindacati di base in sostegno al popolo palestinese, anche il mondo del balletto ha voluto dare un segnale di solidarietà. Secondo tg.la7.it

Scala di Milano, Roberto Bolle scon la bandiera della Palestina e la scritta “stop al genocidio” - È successo al termine del balletto Trittico Lander / Kylián / Béjart in scena lunedì sera al Piermarini. Lo riporta msn.com