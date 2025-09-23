Anche i cani grandi potranno viaggiare in aereo | cosa cambia e le nuove regole
Le nuove norme consentono agli animali domestici superiori a 8-10 chili di viaggiare in cabina "rispettando le condizioni di sicurezza" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Cani medio?grandi in cabina dal 23 settembre: il volo Milano-Roma che apre la svolta
Aerei, cani e gatti ora possono volare in cabina senza limiti di dimensioni o peso; Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Ecco le nuove regole; Ora i cani di taglia grande possono viaggiare nella cabina dell’aereo. Ecco le regole da rispettare e le cose da sapere.
Cani grandi in cabina: dal 23 settembre anche loro potranno viaggiare accanto ai loro padroni - Una data destinata a segnare una svolta nel trasporto aereo italiano: il 23 settembre 2025 partirà da Milano Linate il volo AZ2029 diretto a Roma, il primo in assoluto in cui cani di grossa taglia ... Lo riporta vistanet.it
Cani in aereo: primo volo con medi e grandi in cabina - Roma Fiumicino ha trasportato per la volta in cabina anche cani di peso superiore ai 10 kg. meteo.it scrive