Nvidia ha aperto il portafogli e ha deciso di piazzare 100 miliardi di dollari in OpenAI in cambio dell’impegno del creatore di ChatGpt di continuare ad affidarsi al gruppo di Santa Clara per i processori, le unità computazionali e gli strumenti tecnologici più innovativi volti ad abilitare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Investimenti incrociati attorno OpenAI. Dopo l’acquisto di quote in Intel, a fianco del governo Usa, Jensen Huang, patron e Ceo del gruppo e nono uomo più ricco del mondo grazie al possesso delle quote dell’azienda più capitalizzata delle borse globali, ha deciso di puntare sul gruppo di Sam Altman, di recente fresco di un accordo da 300 miliardi di dollari con Oracle per lo sviluppo dei centri di calcolo e della capacità di cloud per il programma Stargate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Anche da Nvidia 100 miliardi per OpenAI: la bolla dell'intelligenza artificiale continua a gonfiarsi