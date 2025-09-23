Anche da Nvidia 100 miliardi per OpenAI | la bolla dell’intelligenza artificiale continua a gonfiarsi
Nvidia ha aperto il portafogli e ha deciso di piazzare 100 miliardi di dollari in OpenAI in cambio dell’impegno del creatore di ChatGpt di continuare ad affidarsi al gruppo di Santa Clara per i processori, le unità computazionali e gli strumenti tecnologici più innovativi volti ad abilitare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Investimenti incrociati attorno OpenAI. Dopo l’acquisto di quote in Intel, a fianco del governo Usa, Jensen Huang, patron e Ceo del gruppo e nono uomo più ricco del mondo grazie al possesso delle quote dell’azienda più capitalizzata delle borse globali, ha deciso di puntare sul gruppo di Sam Altman, di recente fresco di un accordo da 300 miliardi di dollari con Oracle per lo sviluppo dei centri di calcolo e della capacità di cloud per il programma Stargate. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: nvidia - miliardi
Nvidia record, la prima società a valere 4.000 miliardi
Nvidia record, la prima società a valere 4.000 miliardi
Record di Nvidia: prima azienda a valere più 4mila miliardi di dollari
L’intesa da 100 miliardi tra Nvidia e OpenAI può riaccendere il rally dell’AI. Ecco cosa significa per il titolo e i mercati tech. https://loom.ly/Msh5Clo di @C_Cervi - X Vai su X
NVIDIA ed Intel hanno annunciato una partnership da 5 miliardi di dollari, destinata a segnare una nuova era per i PC e l'AI Computing. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Nvidia investirà 100 miliardi di dollari in OpenAI; La società di microchip Nvidia investirà 100 miliardi di dollari in OpenAI; Nvidia investirà 100 miliardi in OpenAI per la costruzione di data center.
OpenAI e Nvidia, cosa prevede il mega-accordo da 100 miliardi - La due società hanno annunciato una nuova partnership, che prevede un ingente investimento da parte del chipmaker e un'ulteriore espansione dei data center della startup ... wired.it scrive
Il gruppo dei chip Nvidia scommette 100 miliardi su OpenAI: “Nuovi data center per almeno 10 gigawatt” - Il colosso dei chip punta su 10 gigawatt di potenza computazionale per i modelli successivi a GPT- Come scrive ilfattoquotidiano.it