Ammodernamento dell’ufficio postale di Maletto attivo un ufficio mobile in via Diaz

Cataniatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Maletto è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile sito nella stessa via Armando Diaz e operativo dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ammodernamento - ufficio

Al via i lavori di ammodernamento nell'ufficio postale di Zafferana Etnea

Gissi, l’ufficio postale diventa “Polis”: al via i lavori di ammodernamento

Gissi, l’ufficio postale diventa “Polis”: al via i lavori di ammodernamento

L’ufficio postale ora diventa ’di prossimità’. Ammodernamento per il progetto Polis - 35 perché interessato dai lavori di ammodernamento per consentire l’avvio dei servizi del progetto ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Riaperto l’ufficio postale dopo i lavori di ammodernamento - L'ufficio postale di Codigoro ha riaperto al pubblico dopo lavori di ammodernamento per accogliere i servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis - Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ammodernamento Dell8217ufficio Postale Maletto