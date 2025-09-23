Ammodernamento dell’ufficio postale di Maletto attivo un ufficio mobile in via Diaz
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Maletto è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile sito nella stessa via Armando Diaz e operativo dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: ammodernamento - ufficio
Al via i lavori di ammodernamento nell'ufficio postale di Zafferana Etnea
Gissi, l’ufficio postale diventa “Polis”: al via i lavori di ammodernamento
Gissi, l’ufficio postale diventa “Polis”: al via i lavori di ammodernamento
Albagiara, riaperto l'ufficio postale dopo i lavori di ammodernamento - X Vai su X
Dal 17 settembre l'ufficio postale di Pregnana Milanese in Via Alessandro Volta, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. La continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello - facebook.com Vai su Facebook
L’ufficio postale ora diventa ’di prossimità’. Ammodernamento per il progetto Polis - 35 perché interessato dai lavori di ammodernamento per consentire l’avvio dei servizi del progetto ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Riaperto l’ufficio postale dopo i lavori di ammodernamento - L'ufficio postale di Codigoro ha riaperto al pubblico dopo lavori di ammodernamento per accogliere i servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis - Da ilrestodelcarlino.it