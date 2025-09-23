Ammodernamento dell’ufficio postale di Maletto attivo un ufficio mobile in via Diaz

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Maletto è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile sito nella stessa via Armando Diaz e operativo dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it