AMIGA Ritorno sulla spiaggia! US Championship V’Ball rinasce su Amiga grazie a JOTD e no9

Se la combo arcade, volley beach e Amiga vi fa venire voglia di prendere il sole e schiacciare palloni virtuali, questa notizia fa per voi. Dalla vivace comunità Amiga arriva l’ultima fatica del prolifico sviluppatore JOTD, fresco del porting di Lock n Chase. Il suo nuovo progetto è un adattamento fedele dell’arcade del 1988 U.S. Championship V’Ball di Techn?s Japan, ora disponibile in una versione quasi definitiva per i nostri amati computer Commodore. Per chi non lo conoscesse, U.S. Championship V’Ball è un classico gioco di sport a due giocatori che narra le avventure di due “beach bums”, George e Michael, alla ricerca di un ricco premio in denaro in un torneo nazionale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

