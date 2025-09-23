AMIGA Ritorno sulla spiaggia! US Championship V’Ball rinasce su Amiga grazie a JOTD e no9

Se la combo  arcade, volley beach e Amiga  vi fa venire voglia di prendere il sole e schiacciare palloni virtuali, questa notizia fa per voi. Dalla vivace comunità Amiga arriva l’ultima fatica del prolifico sviluppatore  JOTD, fresco del porting di  Lock n Chase. Il suo nuovo progetto è un adattamento fedele dell’arcade del 1988  U.S. Championship V’Ball  di Techn?s Japan, ora disponibile in una versione quasi definitiva per i nostri amati computer Commodore. Per chi non lo conoscesse,  U.S. Championship V’Ball  è un classico gioco di sport a due giocatori che narra le avventure di due “beach bums”, George e Michael, alla ricerca di un ricco premio in denaro in un torneo nazionale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

