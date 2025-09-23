Amicizia social scatena violenza | branco aggredisce 17enne nell’Aquilano nove indagati

L'Aquila - A Raiano un ragazzo di 17 anni è stato attirato in trappola e picchiato da un gruppo di coetanei, riportando gravi traumi e fratture. Un episodio di brutale violenza si è verificato a Raiano, in provincia dell’Aquila, dove un 17enne è stato aggredito da un branco di nove giovani della valle Peligna. Alla base del pestaggio ci sarebbe un presunto “affronto” legato ai social: il ragazzo avrebbe inviato una richiesta di amicizia su Instagram alla fidanzata di uno degli aggressori. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Cocullo, l’incontro era stato organizzato con il pretesto di trascorrere una serata tra amici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

