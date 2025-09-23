Amici 25 i primi allievi e i nuovi giudici del Serale | i nomi

Domenica 28 settembre 2025 su Canale 5 prenderà ufficialmente il via Amici 25. Sono emersi i nomi dei primi allievi e anche quelli dei nuovi giudici del Serale. Ogni anno infatti ci sono sempre dei cambiamenti nel cast e sembra che sarà così anche nella 25esima edizione del talent. Potrebbero entrare nella scuola giovani artisti già popolari sui social, con basi solide nella musica. Scopriamo cosa è emerso e di chi si tratta. Michelle Cavallaro: da Il Collegio al banco di Amici 25?. Tra le più accreditate spicca Michelle Cavallaro, ex volto de Il Collegio, oggi influencer e cantante emergente. Con quasi 600mila follower su Instagram e 73mila su TikTok, ha già mosso passi significativi nella musica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

