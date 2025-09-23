Amici 25 | al via la nuova edizione conferme e novità tra i professori

La scuola più famosa della televisione italiana è pronta a riaprire le porte. Amici 25, il talent show di Maria De Filippi, torna su Canale 5 con una nuova stagione che promette emozioni, talento e qualche novità nel corpo docente. Dopo mesi di attesa, Mediaset ha ufficializzato la data d’inizio e il cast dei professori, elementi che stanno già alimentando la curiosità del pubblico e dei fan più affezionati. Quando inizia Amici 25. La prima puntata televisiva andrà in onda su Canale 5 domenica 28 settembre 2025, confermando la collocazione tradizionale nella fascia pomeridiana di inizio autunno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

