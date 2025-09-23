Amiche travolte e uccise da un furgone il papà di Giorgia Gagliani | Nessuno potrà riportarmi mia figlia
Paderno D’Adda (Lecco) – “Non mi interessa di quell’uomo, tanto la mia Giorgia non me la ridà indietro nessuno”. È distrutto dal dolore, quasi annichilito Eddy Cagliani, il papà di Giorgia, la studentessa universitaria di 21 anni di Paderno d’Adda che sabato sera a Brivio, insieme alla sua amica del cuore e coetanea Milena, è stata travolta e uccisa da un 34enne polacco alla guida di un furgone VW Caddy, in Italia di passaggio per recuperare una moto. Era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cannabinoidi per la precisione, ed è stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato: è in carcere a Pescarenico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: amiche - travolte
Incidente a Brivio: morte due amiche di 21 anni, travolte alle spalle sulla provinciale mentre andavano alla festa del paese
Tragedia a Brivio, camminano lungo la provinciale per andare a una festa: travolte e uccise due amiche 21enni
Due amiche di 21 anni uccise da un’auto nel Lecchese, una terza si salva: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese
https://www.ticinolibero.ch/news/cronaca/1869896/brivio-piange-giorgia-e-milena-le-amiche-inseparabili-travolte-da-un-furgone - facebook.com Vai su Facebook
Andavano a una festa, due amiche di 21 anni travolte e uccise da un furgone https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/furgone_ragazze_lecco_morte_uccise_travolte-424861500/?ref=twhl… - X Vai su X
Amiche travolte e uccise da un furgone, il papà di Giorgia Gagliani: “Nessuno potrà riportarmi mia figlia”; Tragedia a Brivio, morte due ragazze di 21 anni travolte da un'auto: arrestato l'investitore; Andavano a una festa, due amiche di 21 anni travolte e uccise da un furgone.
Amiche 21enni uccise da un furgone a Brivio, l’autista positivo al narcotest - Tragedia a Brivio: due giovani amiche di Paderno d’Adda travolte e uccise da un furgone. Scrive blitzquotidiano.it
Andavano alla festa del paese a Brivio, due ragazze di 21 anni travolte e uccise. L'autista positivo al narcotest - Erano uscite per trascorrere la serata a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con la provincia di Bergamo, dove era in programma una delle feste paesane più sentite del territorio in ... ansa.it scrive