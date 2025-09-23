Amiche travolte e uccise da un furgone il papà di Giorgia Gagliani | Nessuno potrà riportarmi mia figlia

Paderno D’Adda (Lecco) –  “Non mi interessa di quell’uomo, tanto la mia Giorgia non me la ridà indietro nessuno”. È distrutto dal dolore, quasi annichilito Eddy Cagliani, il papà di Giorgia, la studentessa universitaria di 21 anni di Paderno d’Adda che sabato sera a Brivio, insieme alla sua amica del cuore e coetanea Milena, è stata travolta e uccisa da un 34enne polacco alla guida di un furgone VW Caddy, in Italia di passaggio per recuperare una moto. Era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cannabinoidi per la precisione, ed è stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato: è in carcere a Pescarenico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

