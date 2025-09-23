America’s Cup Bagnoli ecco i No alla procedura sprint per le opere | Molteplici rischi
Tempo di lettura: 6 minuti Fare a Bagnoli la Valutazione di impatto ambientale (Via) per le opere temporanee dell’America’s Cup, senza scorciatoie né accelerazioni. È la richiesta della associazioni ecologiste, di fronte all’ultima mossa del Commissariato Straordinario e di Invitalia. Ossia l’apertura ad agosto scorso di una Vav (Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale), procedura ‘preliminare’ per stabilire la necessità o meno della Via. Per Rete sociale No Box – Diritto alla città e Legambiente, invece, sono indispensabili la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica (Vas). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
