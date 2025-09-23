Ambrogino delle imprese Premiate a Milano quattro attività del Legnanese

C’era anche un pezzetto di Legnano domenica alla Scala di Milano, prestigiosa cornice del premio " Impresa e Lavoro " che ha incoronato 110 imprese (43 di Milano, 33 di Monza Brianza, 34 di Lodi) e 184 lavoratori (134 di Milano, 32 di Monza Brianza, 18 di Lodi). Per le imprese invitate a salire sul palco il requisito fondamentale per partecipare alla selezione era quello di avere svolto ininterrottamente la propria attività sul territorio dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi da almeno 25 anni, così che nell’elenco dei premiati con quello che viene definito l’Ambrogino delle imprese, figurano anche tre realtà cittadine: si tratta di Roveda Assicurazioni, nota azienda legnanese con 63 anni di attività alle spalle, Longo – Un mondo di specialità, enoteca e selezionatore di specialità enogastronomiche per la regalistica aziendale di prestigio, anche in questo caso oltre 60 anni di attività e, infine, la libreria " Galleria del Libro ", 39 anni ininterrotti di attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ambrogino delle imprese. Premiate a Milano quattro attività del Legnanese

In questa notizia si parla di: ambrogino - imprese

Milano / Commercio - Domenica mattina al Teatro alla Scala torna l’”Ambrogino delle Imprese”, la premiazione dedicata a imprese e collaboratori di Milano, Monza Brianza e Lodi. - facebook.com Vai su Facebook

“Ambrogino delle Imprese” a quattro attività del Legnanese - X Vai su X

Ambrogino delle imprese. Premiate a Milano quattro attività del Legnanese; L’«Ambrogino d’oro» delle imprese e dei lavoratori, 110 le realtà premiate; Premio Lavoro e Impresa, 33 aziende di Monza e Brianza premiate.

L’«Ambrogino d’oro» delle imprese e dei lavoratori, 110 le realtà premiate - Cerimonia alla Scala di Milano per il riconoscimento della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. Come scrive msn.com

Alla Scala premiate imprese e lavoratori - Sono 110 le imprese e 184 i lavoratori che questa mattina hanno ricevuto al Teatro alla Scala di Milano l'"Ambrogino delle Imprese", riconoscimento storico istituito dalle Camere di commercio per le p ... Scrive rainews.it