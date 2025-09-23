Ambiente prevenzione sport | a Milano One Health Day l' evento che mette al centro la salute
Dal 25 al 27 settembre, in Piazza Città di Lombardia, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto animerà la città. Talk, tavole rotonde, spazi di confronto, attività sportive, l'obiettivo è trasformare la salute in un'esperienza condivisa. Per il bene di tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La relazione è prevenzione. Ambiente e legami sociali per la lotta all’Alzheimer
Salute ambiente biodiversità e clima, Prima conferenza nazionale del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) A Roma presso l’Auditorium Biagio D’Alba in data 27 e 28 marzo p.v. si terrà la prima conferenza del SNPS, s - facebook.com Vai su Facebook
Ambiente, prevenzione, sport: a Milano One Health Day, l'evento che mette al centro la salute; ACI e INRC insieme per la salute cardiovascolare; A Milano il seminario “Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione”.
La night run monzino a Milano accende la stagione sportiva e la prevenzione cardiaca nel parco citylife - La night run monzino a Milano unisce sport, prevenzione cardiaca e benessere urbano nel parco citylife durante la Milano Heart Week, promuovendo uno stile di vita sano per tutte le età. Si legge su gaeta.it
A Milano il seminario “Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione” - Si è svolto oggi, presso la Sala A del Palazzo delle Federazioni di Milano, il seminario "Colpi di Testa - Secondo msn.com