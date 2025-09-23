Amazon Prime | Trump furioso contro la trappola degli abbonamenti Cosa sta succedendo?

L’amministrazione Trump ha portato Amazon in tribunale, accusando il colosso dell’e-commerce di aver indotto milioni di clienti ad abbonarsi a Prime con l’inganno e di aver reso estremamente difficile la disdetta. La Federal Trade Commission (FTC) sostiene che Amazon abbia nascosto informazioni cruciali sui costi e sul rinnovo automatico dell’abbonamento, utilizzando un linguaggio ambiguo che induceva gli utenti a sottoscrivere inconsapevolmente la prova gratuita di Prime. Secondo la FTC, Amazon avrebbe adescato gli utenti con la promessa di spedizioni gratuite al momento del checkout, senza chiarire adeguatamente che cliccando sul link si attivava una prova gratuita di Prime con rinnovo automatico dopo 30 giorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Amazon Prime: Trump furioso contro la “trappola” degli abbonamenti. Cosa sta succedendo?

