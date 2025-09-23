Amazon Prime crea difficoltà | ti iscrivi subito con offerta gratuita ma per cancellarti è difficile e molti pagano
Con Amazon Prima è facilissimo iscriversi con offerta gratuita, il problema arriva quando si vuole procedere con la cancellazione. Amazon è sotto processo a Seattle. Ci vorrà un mese prima che si arrivi ad una sentenza che potrebbe sanzionare il colosso statunitense dopo le accuse lanciate dalla Federal Trade Commission. Approfondiamo la vicenda per capire qual è l’accusa sollevata e come i consumatori possono difendersi. Prima è l’abbonamento Amazon che offre numerosi vantaggi come la spedizione in un giorno senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti, offerte esclusive, l’accesso a Prime Video, ad Amazon Music Prime e Prime Gaming. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: amazon - prime
Le 40 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025, che inizia ufficialmente adesso
Film horror maledetto degli anni ’80 disponibile su Amazon Prime Video
WindTre Super Fibra per nuovi clienti: Amazon Prime, chiamate illimitate a 24,99€ al mese se attivi online
Bimbi, su Amazon Prime italiano hanno messo su PSYCHO GOREMAN. Andatelo a guardare subito e poi tornate qua a ringraziarmi. - facebook.com Vai su Facebook
Amazon Prime chiude la festa: stop alla condivisione libera degli account https://f.mtr.cool/svjbgkrsiq #Amazon #economymagazine - X Vai su X
Amazon sotto processo per aver indotto gli utenti ad abbonarsi a Prime. Ecco cosa rischia - commerce digitale è accusato di aver manipolato milioni di utenti ad acquistare il suo servizio Prime. Da money.it
Amazon a processo per presunte iscrizioni ingannevoli a Prime - Amazon affronterà lunedì un processo in un tribunale federale di Seattle, in una causa intentata dal governo degli Stati Uniti che potrebbe influenzare le pratiche di sottoscrizione onli ... Da finanza.repubblica.it