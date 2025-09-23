Amazon Prime crea difficoltà | ti iscrivi subito con offerta gratuita ma per cancellarti è difficile e molti pagano

Con Amazon Prima è facilissimo iscriversi con offerta gratuita, il problema arriva quando si vuole procedere con la cancellazione. Amazon è sotto processo a Seattle. Ci vorrà un mese prima che si arrivi ad una sentenza che potrebbe sanzionare il colosso statunitense dopo le accuse lanciate dalla Federal Trade Commission. Approfondiamo la vicenda per capire qual è l’accusa sollevata e come i consumatori possono difendersi. Prima è l’abbonamento Amazon che offre numerosi vantaggi come la spedizione in un giorno senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti, offerte esclusive, l’accesso a Prime Video, ad Amazon Music Prime e Prime Gaming. 🔗 Leggi su Game-experience.it

