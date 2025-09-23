AMARCORD TV | IL PRANZO È SERVITO LA CONCORRENZA E IL CONSOLIDAMENTO

Dopo il successo della prima puntata della rubrica Amarcord Tv, prosegue il viaggio alla riscoperta dei format del passato. Al centro ancora “Il Pranzo è Servito” negli anni della concorrenza Rai e del consolidamento. AMARCORD TV – IL PRANZO E’ SERVITO (2° PUNTATA) LA CONCORRENZA E IL CONSOLIDAMENTO – a cura di Francesco Amico – Nel precedente appuntamento di questa nuova rubrica dedicata agli Amarcord televisivi, abbiamo lasciato Corrado ed il suo Pranzo alla fine della prima edizione; dopo poco più di 1 mese e mezzo di assenza per la pausa estiva, lunedì 12 settembre 1983 “Il pranzo è servito” inizia la seconda edizione presentandosi senza subire alcuna modifica, perché le prime 72 puntate stagionali sono state registrate assieme alle puntate conclusive dell’edizione precedente, e che vengono trasmesse da Canale 5 sempre tutti i giorni, e sempre alle ore 13. 🔗 Leggi su Bubinoblog

