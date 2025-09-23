Ama risolvere le parole crociate e presto sarà bisnonna | Carlotta Rinaldi celebra il secolo di vita
C'erano anche il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessora Angelica Sansavini a festeggiare il secolo di vita di Carlotta Rinaldi. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, Rinaldi si è laureata all’Università di Bologna in Farmacia. Durante gli anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Breve storia delle parole crociate - A schema libero, senza schema oppure crittografate, nelle vacanze estive le innumerevoli versioni delle parole crociate sono tra i passatempi più popolari dell’enigmistica, l’attività di (comporre e) ... Riporta ilpost.it
Prato, custode licenziato da scuola: faceva troppe parole crociate al lavoro - Lui impugna il licenziamento ma il tribunale dà ragione alla scuola: non puliva mai, ed era infastidito persino dalla campanella ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it