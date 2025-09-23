Ama risolvere le parole crociate e presto sarà bisnonna | Carlotta Rinaldi celebra il secolo di vita

C'erano anche il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessora Angelica Sansavini a festeggiare il secolo di vita di Carlotta Rinaldi. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, Rinaldi si è laureata all'Università di Bologna in Farmacia. Durante gli anni.

