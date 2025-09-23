Alzheimer un aiuto è già in cucina? Questa spezia profumata potrebbe essere la chiave

La cannella, quella spezia che usiamo nei dolci e nel caffè, potrebbe diventare un’arma contro l’Alzheimer. Ricercatori di Taiwan hanno infatti dimostrato che un composto derivato da questa spezia comune può migliorare significativamente le funzioni cerebrali nei pazienti con forme lievi della malattia. Quando mangiamo la cannella, il nostro corpo la trasforma in una sostanza chiamata benzoato di sodio. È proprio questo composto che ha mostrato effetti sorprendenti sul cervello. Gli scienziati hanno testato diverse dosi di benzoato di sodio su 149 persone tra i 50 e i 100 anni, tutte con Alzheimer in fase iniziale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

