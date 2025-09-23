Alzheimer | sempre più malati sempre più giovani e quel marchio negativo su chi ne è affetto

Sono sempre di più e sempre meno anziane le persone che si ammalano di Alzheimer in Friuli Venezia Giulia. “Se una volta si parlava soprattutto di over 65, adesso siamo di fronte anche a diagnosi su cinquantenni”. A fare il punto della situazione è la presidente dell'associazione Alzheimer Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

