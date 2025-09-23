Alzheimer prima valutazione rapida per problemi della memoria | come prenotare
Prima valutazione gratuita e senza impegnativa.In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, infatti, il centro per i disturbi cognitivi e le demenze dell'ospedale Maggiore di Novara, offrirà un accesso veloce a una prima valutazione per disturbi della memoria, senza impegnativa del medico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
L’Alzheimer comincia (molto) prima dei sintomi: ecco i quattro campanelli d’allarme da non ignorare
Cellule staminali, nasce la prima banca per lo studio dell' Alzheimer a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo
Un nuovo test sull’attività del cervello può prevedere l’Alzheimer anni prima dei sintomi
La grande rivoluzione contro l'Alzheimer: «È la prima volta nella storia dell'umanità che riusciamo a rallentare la malattia». Una revisione scientifica passa in rassegna i progressi compiuti in questo campo @GiuliaDeLuca82 - X Vai su X
Auser c'è, con i suoi Alzheimer Cafè gestiti da volontari affiancati da professionisti. La sperimentazione nelle prime città coinvolte ha funzionato e prosegue, come nella storica Saronno che è stata la prima. AuseAuser NazionalevFulvia ColombinieAuser Vares - facebook.com Vai su Facebook
Alzheimer, prima valutazione rapida per problemi della memoria: come prenotare; Alzheimer, tutti gli esami da fare per una diagnosi più rapida.
Alzheimer, ecco i farmaci che promettono miracoli ma arrivano col contagocce - Nuove cure “rivoluzionarie”, ma solo per pochi: ecco cosa cambia davvero nel trattamento della malattia che ruba i ricordi ... Da notizie.tiscali.it
Alzheimer, con un nuovo test si può scoprire in tre minuti - Un test di soli tre minuti, chiamato Fastball, riesce a identificare alterazioni della memoria tipiche delle fasi precoci dell’Alzheimer. Come scrive panorama.it