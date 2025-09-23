Alzheimer prima valutazione rapida per problemi della memoria | come prenotare
Prima valutazione gratuita e senza impegnativa.In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, infatti, il centro per i disturbi cognitivi e le demenze dell'ospedale Maggiore di Novara, offrirà un accesso veloce a una prima valutazione per disturbi della memoria, senza impegnativa del medico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: alzheimer - prima
L’Alzheimer comincia (molto) prima dei sintomi: ecco i quattro campanelli d’allarme da non ignorare
Cellule staminali, nasce la prima banca per lo studio dell' Alzheimer a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo
Un nuovo test sull’attività del cervello può prevedere l’Alzheimer anni prima dei sintomi
La grande rivoluzione contro l'Alzheimer: «È la prima volta nella storia dell'umanità che riusciamo a rallentare la malattia». Una revisione scientifica passa in rassegna i progressi compiuti in questo campo @GiuliaDeLuca82 - X Vai su X
Auser c'è, con i suoi Alzheimer Cafè gestiti da volontari affiancati da professionisti. La sperimentazione nelle prime città coinvolte ha funzionato e prosegue, come nella storica Saronno che è stata la prima. AuseAuser NazionalevFulvia ColombinieAuser Vares - facebook.com Vai su Facebook
Alzheimer, prima valutazione rapida per problemi della memoria: come prenotare; Alzheimer, visite rapide senza impegnativa: come fissare un appuntamento; Alzheimer, tutti gli esami da fare per una diagnosi più rapida.
Alzheimer, visite rapide senza impegnativa: come fissare un appuntamento - All’ospedale Maggiore di Novara disponibile una prima valutazione gratuita per chi presenta disturbi cognitivi In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’ospedale Maggiore di Novara mette ... Segnala msn.com
Un nuovo test cognitivo digitale per la diagnosi dell’Alzheimer - Ideato all’Università di Lund, può aiutare i medici di famiglia a valutare la necessità di approfondimenti specialistici ... Si legge su repubblica.it