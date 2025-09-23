Alzheimer prima valutazione rapida per problemi della memoria | come prenotare

Prima valutazione gratuita e senza impegnativa.In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, infatti, il centro per i disturbi cognitivi e le demenze dell'ospedale Maggiore di Novara, offrirà un accesso veloce a una prima valutazione per disturbi della memoria, senza impegnativa del medico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

L’Alzheimer comincia (molto) prima dei sintomi: ecco i quattro campanelli d’allarme da non ignorare

Cellule staminali, nasce la prima banca per lo studio dell' Alzheimer a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo

Un nuovo test sull’attività del cervello può prevedere l’Alzheimer anni prima dei sintomi

alzheimer prima valutazione rapidaAlzheimer, visite rapide senza impegnativa: come fissare un appuntamento - All’ospedale Maggiore di Novara disponibile una prima valutazione gratuita per chi presenta disturbi cognitivi In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’ospedale Maggiore di Novara mette ... Segnala msn.com

alzheimer prima valutazione rapidaUn nuovo test cognitivo digitale per la diagnosi dell’Alzheimer - Ideato all’Università di Lund, può aiutare i medici di famiglia a valutare la necessità di approfondimenti specialistici ... Si legge su repubblica.it

