Alzheimer arriva uno smart body contro lo smarrimento

Il 21 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un'occasione per riflettere sull'impatto sociale di una patologia che in Italia coinvolge oltre un milione di persone e circa tre milioni di famiglie e caregiver. È anche il momento per fare il punto sui progressi della ricerca.