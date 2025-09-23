Alzheimer arriva uno smart body contro lo smarrimento
Il 21 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, un’occasione per riflettere sull’impatto sociale di una patologia che in Italia coinvolge oltre un milione di persone e circa tre milioni di famiglie e caregiver. È anche il momento per fare il punto sui progressi della ricerca. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Arriva 'La bella di Cesena', il percorso lungo il fiume Savio a sostegno della Fondazione Maratona Alzheimer
Discesa Libera: la commedia sull’Alzheimer di Sandro Torella arriva al cinema dal 9 settembre
Alzheimer, arriva lo smart body indossabile per aiutare i pazienti a non perdersi
Alzheimer, arriva uno "smart body" contro lo smarrimento - Lo strumento, sviluppato nell'ambito di un progetto di ricerca italiano, riesce a “catturare” il disorientamento lamentato dai pazienti e, grazie a diverse tecnologie è in grado di ricondurre a casa c ... Si legge su today.it
Alzheimer, arriva lo smart body indossabile per aiutare i pazienti a non perdersi - Dall’Università Cattolica di Milano un dispositivo innovativo, finanziato da Airalzh, in grado di rilevare i segnali di disorientamento e riportare i pazienti a casa grazie a sensori e GPS ... Lo riporta vanityfair.it