Alzheimer all’ospedale Maresca di Torre del Greco la stimolazione transcranica

23 set 2025

Allospedale Maresca di Torre del Greco arriva la stimolazione transcranica per il trattamento dei disturbi cognitivi e della malattia di Alzheimer. Prima in Campania e nell’intero sud Italia, all’ospedale Maresca di Torre del Greco arriva la stimolazione transcranica non invasiva ad onde d’urto per il trattamento dei disturbi cognitivi e della malattia di Alzheimer in . 🔗 Leggi su 2anews.it

