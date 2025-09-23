Alunno precipitato a Voltri | Mio figlio andava controllato a vista L’hanno abbandonato ed è caduto

Il racconto del padre: “Gli insegnanti conoscevano la sua situazione, appena può scappa”. Il bambino di 7 anni è ancora ricoverato in Rianimazione al Gaslini. Proseguono le indagini per accertare la dinamica. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

