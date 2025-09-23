Altro che Donnarumma | papera di Chevalier il Psg perde contro il Marsiglia dopo 14 anni
Mentre Donnarumma vinceva il premio di miglior portiere, Chevalier ha condannato il Psg a un ko pesantissimo. La sfida contro i cugini dell'Olympique Marsiglia, allenati da De Zerbi, finisce 1-0: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: altro - donnarumma
Perché il PSG può vendere Donnarumma dopo la sua miglior stagione: non vuole un altro “caso Mbappé”
Donnarumma, il Psg manda un altro segnale al portiere accostato alla Juve! Il gesto delle ultimissime ore non lascia più dubbi sul suo futuro
Donnarumma Inter, c’è un altro club in pole: si studia la prima offerta al PSG, la situazione
Da un Gianluigi all’altro. È stato proprio Buffon a consegnare il Trofeo Yashin 2025 al miglior portiere dell’anno: Gianluigi Donnarumma Abbracci e sorrisi sul palco con Buffon che prima ha premiato Donnarumma e poi gli ha dato uno scappellotto - facebook.com Vai su Facebook
Riccardo Trevisani a 'Cronache di Spogliatoio': "Dico una cosa sull'#Inter: 45 milioni per Lookman, 45 milioni per Koné. Ma 45 milioni per... Gigio #Donnarumma. Questo era l'acquisto da fare. E costava meno di 45 quindi diciamo che il primo anno di ingaggi - X Vai su X
Altro che Donnarumma: papera di Chevalier, il Psg perde contro il Marsiglia dopo 14 anni; Il Marsiglia di Roberto De Zerbi abbatte il Psg: papera di Chevalier nel giorno di Donnarumma miglior portiere; Chevalier fa dimenticare Donnarumma: la papera, il rigore parato e l’abbraccio con Luis Enrique.
Manchester City, la papera di Donnarumma frutto di una profezia. Neville lo assolve: “È un animale” - Manchester City era stato previsto prima dell'inizio della partita. Scrive sport.virgilio.it
Il Marsiglia di Roberto De Zerbi abbatte il Psg: papera di Chevalier nel giorno di Donnarumma miglior portiere - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Segnala lasicilia.it