Alto Adige una tassa di soggiorno per i ‘turisti a quattro zampe’ | il disegno di legge sul modello tedesco

Bolzano, 23 settembre 2025 – Una tassa di soggiorno per gli ‘amici a quattrozampe’ in vacanza. È la novità che attende i turisti diretti in Alto Adige nel 2026. Anche gli animali domestici dovranno pagare per soggiornare nelle bellissime località turistiche altoatesine: 1,50 euro al giorno in aggiunta all’ormai sdoganata tassa di soggiorno dei loro padroni. Lo prevede un disegno di legge dell'assessore altoatesino Luis Walcher, che vuole anche reintrodurre, a livello provinciale, la tassa per i cani che risiedono in Alto Adige, abolita da Roma ormai 16 anni fa. Con l'incasso della nuova tassa di soggiorno, la provincia autonoma di Bolzano intende finanziare la pulizia delle strade e la realizzazione di aree per cani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alto Adige, una tassa di soggiorno per i ‘turisti a quattro zampe’: il disegno di legge sul modello tedesco

