Alterava le aste per tornare in possesso dei beni confiscati | il ritorno al potere del boss Pino Piromalli Facciazza

Nonostante i ventidue anni trascorsi in carcere in regime di 41 bis, il boss Giuseppe Piromalli, detto “Facciazza”, capo carismatico dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, una delle più potenti e influenti nella Piana di Gioia Tauro, è riuscito, non solo a riprendere in mano le redini del comando ma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: alterava - aste

Alterava le aste per tornare in possesso dei beni confiscati: il ritorno al potere del boss Pino Piromalli Facciazza; Blitz Ros, boss alterava aste per recuperare beni confiscati.

Operazione “Res Tauro”, il boss “Facciazza” alterava le aste per recuperare i beni confiscati - Secondo i pm, c'era una gestione unitaria della cosca Piromalli che opera come un'unica entità economica, i cui profitti illeciti vengono condivisi e distribuiti ... quicosenza.it scrive

Operazione Res Tauro, il boss alterava le aste per recuperare i beni confiscati - Dopo la scarcerazione, non ha solo ripreso le redini della cosca ma ha anche alterato le aste giudiziarie per ritornare in possesso dei beni che, negli anni, gli erano stati confiscati. Lo riporta msn.com