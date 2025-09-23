alta tensione lazio

Rabbia, amarezza, consulti medici, nervosismo: c'è tensione dell'aria di Formello ma la Lazio ora prova a ricompattarsi dopo la botta subita nel derby. Sconfitta dolorosa, per certi aspetti immeritata ma conta poco nelle partite contro la Roma. Ed è pure difficile rispettare il detto «chi perde, spiega», perché trovare le ragioni del ko visto sul campo è complicato. In questi momenti, però, buttare tutto al mare sarebbe imperdonabile con una classifica preoccupante, un calendario difficile e le scorie del derby che mettono Sarri nei guai. Ma andiamo con ordine, il peccato originale del mercato bloccato resta sullo sfondo perché ora non ci si può fare più nulla, meglio concentrarsi su come uscire da una situazione strana e non avvitarsi in una crisi senza via d'uscita immediata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

