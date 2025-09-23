Alta tensione Lazio
Rabbia, amarezza, consulti medici, nervosismo: c'è tensione dell'aria di Formello ma la Lazio ora prova a ricompattarsi dopo la botta subita nel derby. Sconfitta dolorosa, per certi aspetti immeritata ma conta poco nelle partite contro la Roma. Ed è pure difficile rispettare il detto «chi perde, spiega», perché trovare le ragioni del ko visto sul campo è complicato. In questi momenti, però, buttare tutto al mare sarebbe imperdonabile con una classifica preoccupante, un calendario difficile e le scorie del derby che mettono Sarri nei guai. Ma andiamo con ordine, il peccato originale del mercato bloccato resta sullo sfondo perché ora non ci si può fare più nulla, meglio concentrarsi su come uscire da una situazione strana e non avvitarsi in una crisi senza via d'uscita immediata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: alta - tensione
Cobolli, il gesto fa sbroccare Shelton: alta tensione sotto rete
Alta tensione Inter, Calhanoglu risponde a Lautaro: “Cercato un colpevole”
Inter ad alta tensione, Marotta prova a fare da paciere? L’indiscrezione di Tuttosport: ecco cos’è successo sul volo di ritorno
Alta tensione tra manifestanti pro-palestinesi e polizia dopo 4 ore di blocco del porto a Marghera. La polizia ha aperto gli idranti. - X Vai su X
Festival Open, una proposta per Gaza in un pomeriggio ad alta tensione Lo strazio per Daniele Perini, il ragazzo morto sul Monte Penna Langhirano, addio a Giacopinelli, pilastro dell'Avis Intervista a Giulio Cavazzini, l'attore parmigiano del nuovo spot Barilla - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Roma, derby ad alta tensione fuori allo stadio: lancio di pietre contro chi indossa la maglia giallorossa; Lazio-Roma, tensione dopo il derby: lancio di pietre fuori dallo stadio contro chi indossa la maglia giallorossa VIDEO; Derby Lazio - Roma, tensione fuori dallo stadio: lancio di pietre contro chi indossa la maglia della Roma.
Alta tensione Lazio - Rabbia, amarezza, consulti medici, nervosismo: c’è tensione dell’aria di Formello ma la Lazio ora prova a ricompattarsi dopo la ... Scrive iltempo.it
Lazio, Cataldi il migliore in campo nel derby della Capitale! I voti dei quotidiani - I quotidiani non hanno dubbi, ecco le valutazioni Nel derby della Capitale tra Lazio e Roma, terminato con grande intensità e momenti di a ... Riporta lazionews24.com