Alò Arezzo torna a comandare Bucchi punta sul turnover Varela e Cianci in attacco

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025

di Luca Amorosi È diventato quasi un classico, ormai, Pianese -. Negli ultimi quindici anni, le due squadre si sono affrontate sedici volte nel complesso, otto delle quali in casa dei bianconeri. Il computo, in trasferta, è in perfetta parità: tre vittorie amaranto, due pareggi e tre successi dei padroni di casa. Dalla sua, l’ è reduce da due vittorie al Comunale di Piancastagnaio, l’ultima lo scorso 27 aprile, all’ultimo turno della passata stagione. In gol Chierico, Pattarello allo scadere e Coccia, che oggi gioca a maglie invertite ed è l’ex di turno al pari del centrale Masetti e dell’esterno, aretino, Cristian Sussi, in prestito ai bianconeri dal Pisa e che ha raccolto, in amaranto, 22 presenze nella tribolata stagione 2021. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

