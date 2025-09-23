Almasri Procura a Giunta Camera | Bartolozzi non in concorso di reato
Roma, 23 set. (askanews) – La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è indagata nell’ambito della vicenda Almasri per false informazioni e non per un reato in concorso con il Guardasigilli Carlo Nordio. Quindi non può usufruire della tutela della richiesta di autorizzazione a procedere toccata invece al coimputato ‘laico’ Alfredo Mantovano. Lo spiega Devis Dori (Avs), presidente della Giunta per le autorizzazioni, in una nota in cui rende noto che “è arrivata oggi presso i nostri uffici la risposta del Procuratore di Roma Francesco Lo Voi alla richiesta votata dalla maggioranza di questo organismo parlamentare di poter accedere agli atti relativi alla posizione della dottoressa Giusi Bartolozzi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: almasri - procura
Caso Almasri, l’Italia replica alla procura della Cpi: “Rimpatrio unica soluzione praticabile, no incoerenze”
Caso Almasri, la Procura smentisce Nordio: “Inviato tutto in tempo”. Scontro durissimo
Procura di Roma indaga Bartolozzi, braccio destro di Nordio nel caso Almasri
Meloni indagata per l’espulsione di Almasri “Non sono ricattabile” https://buff.ly/4ghBFji ROMA (ITALPRESS) – Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato al presidente del Consiglio Giorgi - facebook.com Vai su Facebook
La memoria del governo su Almasri è un atto di accusa contro Tribunale dei ministri, Cpi e procura di Roma. Nordio, Piantedosi e Mantovano contestano al Tribunale dei ministri "violazioni di legge gravi e numerose". Di @ErmesAntonucci - X Vai su X
Almasri, Procura a Giunta Camera: Bartolozzi non in concorso di reato; Almasri, arriva lo scudo per Bartolozzi; «Cari magistrati, su Bartolozzi deve agire la Camera».
Caso Almasri, la procura di Roma risponde alla Giunta per le Autorizzazioni su Bartolozzi - I magistrati hanno risposto alla richiesta di chiarimenti della Camera sull'indagine legata al caso Almasri a carico della capa di gabinetto del ministero ... Lo riporta msn.com
Almasri, Procura a Giunta Camera: Bartolozzi non in concorso di reato - (askanews) – La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è indagata nell’ambito della vicenda Almasri per false informazioni e non per un reato in concorso con ... Riporta askanews.it