Almasri Procura a Giunta Camera | Bartolozzi non in concorso di reato

Ildenaro.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 set. (askanews) – La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è indagata nell’ambito della vicenda Almasri per false informazioni e non per un reato in concorso con il Guardasigilli Carlo Nordio. Quindi non può usufruire della tutela della richiesta di autorizzazione a procedere toccata invece al coimputato ‘laico’ Alfredo Mantovano. Lo spiega Devis Dori (Avs), presidente della Giunta per le autorizzazioni, in una nota in cui rende noto che “è arrivata oggi presso i nostri uffici la risposta del Procuratore di Roma Francesco Lo Voi alla richiesta votata dalla maggioranza di questo organismo parlamentare di poter accedere agli atti relativi alla posizione della dottoressa Giusi Bartolozzi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: almasri - procura

