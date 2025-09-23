Almanacco | Martedì 23 settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Martedì 23 settembre è il 266° giorno del calendario gregoriano, mancano 99 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Pio da PietrelcinaProverbio di SettembreQuando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendereISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1910 – Jorge. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: almanacco - marted
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Martedì 23 settembre Il Sole sorge alle 07:12 e tramonta alle 19:22. Il culmine è alle 13:17. Durata del giorno dodici ore e dieci minuti. La Luna sorge alle 04:10 con azimuth 66 - facebook.com Vai su Facebook
L'Almanacco Quotidiano de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 16 settembre 2025. SANTI: San Cornelio; San Cipriano; Santa Dolcissima; Santa Eufemia; Santa Innocenza... Per saperne di più:https://cittadino.ca/lalmanacco-quotidiano-de-il-cittadino-can - X Vai su X
Oroscopo di martedì 23 settembre 2025 | amore lavoro e fortuna segno per segno; Oggi martedì 9 settembre 2025 | i numeri vincenti di SuperEnalotto Lotto e 10eLotto.
Almanacco del 23 Settembre: oggi si festeggia San Pio da Pietrelcina. Questa sera in tv Palazzo di Città - Il 23 settembre si ricorda il sacrificio di Salvo D’Acquisto, la scoperta di Nettuno e la nascita di Bruce Springsteen. Secondo infocilento.it
Almanacco | Martedì 23 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Jorge Chavez Dartnell compie la prima trasvolata delle Alpi, da Briga a Domodossola, a bordo di un Blériot XI: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Come scrive modenatoday.it