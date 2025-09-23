Almanacco e oroscopo | Martedì 23 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Martedì 23 Settembre è il 267° giorno del calendario gregoriano, mancano 98 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Pio da PietrelcinaProverbio di SettembreQuando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendereAccadde Oggi1910 – Jorge Chavez Dartnell compie la prima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: almanacco - oroscopo
1 Luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Martedì 1 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Venerdì 11 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Buon Lunedì 22 settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo di martedì 23 settembre 2025 | amore lavoro e fortuna segno per segno; Oroscopo del Giorno – Martedì 9 Settembre 2025.
23 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 23 settembre è il 267° giorno del calendario gregoriano. Lo riporta veronasera.it
Oroscopo settimanale Ada Alberti 23-26 agosto 2025: amore e lavoro/ Ariete, periodo ‘no’! Leone affaristi - 26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco. Segnala ilsussidiario.net