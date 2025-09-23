Alluvione a Bisuschio Varese le immagini dal drone
Alluvione a Bisuschio, nel varesotto, dopo le forti precipitazioni che si sono abbattute nel corso del pomeriggio di martedì 23 settembre. Le prime immagini dal drone.
Allagamenti, piante cadute e danni: il maltempo colpisce la provincia di Varese da Porto Ceresio al capoluogo (VIDEO e FOTO).
