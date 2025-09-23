All’Università di Pisa 200 anni fa il primo corso di Egittologia al mondo

23 set 2025

A Pisa 200 anni fa, per la prima volta al mondo, l’Egittologia faceva il suo ingresso in un’aula universitaria. Il professore era un giovane orientalista, Ippolito Rosellini, uno dei pochissimi studiosi approcciatosi alla neonata disciplina, che presentò agli studenti dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

