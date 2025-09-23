All’Onu Guterres chiede lo Stato palestinese Trump avvisa su nuove guerre
Un silenzio carico di attese ha introdotto l’80ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove i riflettori si sono posati su Antonio Guterres e sul presidente statunitense Donald Trump. Da prospettive opposte, entrambi condividono la stessa preoccupazione: evitare che le crisi in atto si trasformino in un abisso senza ritorno. La cornice internazionale La solennità delle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
