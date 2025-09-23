All’Onu è il Palestine-day

🔊 Ascolta la notizia

Si è aperta ieri a New York l’80esima Assemblea generale dell’Onu, in un momento di estrema debolezza per le Nazioni unite e di forti pressioni internazionali. Con crisi globali che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

