Allo Yacht Club di Monaco grande successo per la Smart & Sustainable Marina Rendezvous
(LaPresse) – Panel, occasioni di networking e condivisione di contenuti. Anche quest’anno, la 5a edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organizzata da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, si è tenuta allo Yacht Club di Monaco e ha compiuto un passo avanti per un settore nautico più sostenibile. Investitori, architetti, gestori di porti turistici, produttori e innovatori hanno condiviso i loro punti di vista e presentato i loro progetti, tutti volti ad accelerare la transizione ambientale e a costruire infrastrutture portuali sostenibili, connesse e incentrate sulle persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Nautica, allo Yacht Club di Monaco incontro tra tecnologia e innovazione per l’obiettivo zero emissioni
Allo Yacht Club di Monaco tecnologia e innovazione
Allo Yacht Club di Monaco grande successo per la Smart & Sustainable Marina Rendezvous; Admiral’s Cup 2025: Monaco entra nella leggenda del grande yachting; Monaco Classic Week 2025 prende il largo: il Principato celebra la grande epopea dello yachting d’epoca.
Allo Yacht Club di Monaco grande successo per la Smart & Sustainable Marina Rendezvous - organizzata da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, si è tenuta allo Yacht Club di Monaco e ha compiuto un ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Nautica: Yacht Club de Monaco, ecco i candidati agli Explorer Awards 2025 - Sotto l'Alto Patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club de Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione dei ... Scrive sportmediaset.mediaset.it