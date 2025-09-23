Allo Yacht Club di Monaco grande successo per la Smart & Sustainable Marina Rendezvous

(LaPresse) – Panel, occasioni di networking e condivisione di contenuti. Anche quest’anno, la 5a edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organizzata da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, si è tenuta allo Yacht Club di Monaco e ha compiuto un passo avanti per un settore nautico più sostenibile. Investitori, architetti, gestori di porti turistici, produttori e innovatori hanno condiviso i loro punti di vista e presentato i loro progetti, tutti volti ad accelerare la transizione ambientale e a costruire infrastrutture portuali sostenibili, connesse e incentrate sulle persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

