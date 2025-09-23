All’inizio non voleva non si sentiva all’altezza di stare accanto a Mantegna o Piero Della Francesca | Giorgio Armani in mostra a Brera 50 anni di moda fra i capolavori dell’arte
C'è un momento, entrando nella sala VII della Pinacoteca di Brera, in cui si trattiene il fiato. Accanto alla sacralità della Madonna col Bambino di Giovanni Bellini, si erge un abito da sera blu, di un'intensità quasi ultraterrena. Non è un'interferenza, ma un dialogo. Una consonanza di colori, di luce, di grazia. Due donne che sembrano guardarsi, emblema, entrambe, di una bellezza che trascende il tempo. È questo il cuore della mostra " Giorgio Armani: Milano con Amore", che si apre oggi in uno dei templi dell'arte italiana per celebrare i cinquant'anni della maison, diventando il primo, grande omaggio postumo al suo fondatore.
