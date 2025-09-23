All' indirizzo internet della lista del sindaco spunta un sito per adulti | il caso a Santa Maria a Monte
Di certo, non può più rappresentare la memoria del programma elettorale. Curioso episodio 'internettiano', con tanto di polemiche, a Santa Maria a Monte. Se si cerca il sito web della lista civica 'Santa Maria a Monte sempre', la lista dell'attuale sindaco di centrodestra Manuela Del Grande, oggi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: indirizzo - internet
All'indirizzo internet della lista del sindaco spunta un sito per adulti: il caso a Santa Maria a Monte https://ift.tt/AEBThro https://ift.tt/PTw7dlY - X Vai su X
A seguito di alcune modifiche per rendere conforme il sito internet istituzionale alle normative, informiamo che il nuovo link per accedere allo Sportello Telematico è il seguente - facebook.com Vai su Facebook
All'indirizzo internet della lista del sindaco spunta un sito per adulti: il caso a Santa Maria a Monte; Elezioni Amministrative / Elezioni Trasparenti: curriculum vitae e certificato penale di candidati e candidate; Elezioni Comunali 2025 / Comunicati / Novità / Homepage.
L’ex assessora: «La lista del sindaco è politicizzata» - Seduta del consiglio comunale movimentata, con urla e toni molto accesi, quella svoltasi l’altra sera a Cilavegna. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Lista civica c.destra sfiderà candidato sindaco di FdI a Recco - "Liberi nell'agire, consapevoli dei tanti obiettivi raggiunti e fiduciosi del sostegno dei nostri elettori, valuteremo le prossime azioni atte a proporre un nuovo progetto politico per le elezioni di ... Secondo ansa.it