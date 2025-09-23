Allerta meteo scuole chiuse in Italia nelle prossime ore | la lista dei Comuni
L’ondata di maltempo che sta colpendo la Campania non accenna a placarsi. La Protezione Civile regionale ha infatti prorogato l’allerta meteo fino a mezzanotte di mercoledì 24 settembre, su quasi tutta la regione, con l’unica eccezione del Cilento. A destare particolare preoccupazione è la situazione sull’isola di Ischia, dove nelle ultime ore si sono registrati violenti nubifragi e allagamenti. A Forio, uno dei sei comuni dell’isola del Golfo di Napoli, le forti piogge hanno causato danni consistenti: strade trasformate in fiumi, auto bloccate dall’acqua e disagi per numerosi residenti. Per questo motivo, il sindaco ha deciso in via precauzionale di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 24 settembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
