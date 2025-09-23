Allerta meteo per il 24 settembre 2025 | ecco dove

Lettera43.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 settembre sarà una giornata ancora caratterizzata da forte instabilità atmosferica su gran parte d’Italia. La Protezione Civile ha diffuso diverse allerte meteo, con piogge, temporali e vento che interesseranno soprattutto il Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio dove sono attivi i codici di allerta e quali sono le previsioni meteo. Allerta meteo 24 settembre. Pioggia (Imagoeconomica). Campania: prorogata l’allerta meteo gialla fino alle 23:59 del 24 settembre, per temporali e rischio idrogeologico diffuso. Escluse solo le aree di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.. Toscana: allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico fino alla mattina del 24 settembre, con rischio di forti temporali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

allerta meteo per il 24 settembre 2025 ecco dove

