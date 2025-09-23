Allerta meteo in Campania prorogato l’avviso giallo | piogge e temporali fino a domani sera

La Protezione Civile regionale estende di 24 ore l’allerta meteo in Campania per rischio idrogeologico: attesi rovesci intensi, grandine, fulmini e raffiche di vento su gran parte della regione. La Protezione Civile della Campania ha prorogato fino alle 23.59 di domani, mercoledì 24 settembre, l’allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali. La perturbazione . 🔗 Leggi su 2anews.it

allerta meteo campania prorogatoProrogata l’allerta meteo: temporali improvvisi fino a domani 24 settembre in Campania - Previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, soprattutto nella fascia costiera, fino alle 23 ... Scrive fanpage.it

allerta meteo campania prorogatoCampania, allerta meteo prorogata di 24 ore: il nuovo avviso della Protezione Civile - La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di altre 24 ore l’allerta meteo già in vigore. Lo riporta gonfialarete.com

