Allerta meteo in Campania prorogato l’avviso giallo | piogge e temporali fino a domani sera

La Protezione Civile regionale estende di 24 ore l’allerta meteo in Campania per rischio idrogeologico: attesi rovesci intensi, grandine, fulmini e raffiche di vento su gran parte della regione. La Protezione Civile della Campania ha prorogato fino alle 23.59 di domani, mercoledì 24 settembre, l’allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali. La perturbazione . 🔗 Leggi su 2anews.it

