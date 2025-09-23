Allerta meteo gialla prorogata in Campania | piogge e temporali previsti anche su Napoli nei prossimi giorni

La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale. Fino alle 23:59 di oggi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

allerta meteo gialla prorogata in campania piogge e temporali previsti anche su napoli nei prossimi giorni

© Teleclubitalia.it - Allerta meteo gialla prorogata in Campania: piogge e temporali previsti anche su Napoli nei prossimi giorni

