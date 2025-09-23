Allerta meteo gialla nelle Marche per temporali Ecco quali saranno le zone più colpite e cosa dicono le previsioni giorno per giorno

Dopo l'ondata di calore settembrina arriva l'allerta meteo gialla, quindi ordinaria, al nord e al centro delle Marche per temporali. Un'allerta extra-long perché.

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

