Allerta maltempo in Fvg | temporali molto intensi e rischio disagi

Il Friuli Venezia Giulia torna a fare i conti con il maltempo. Tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre è attesa una nuova ondata di piogge abbondanti e temporali diffusi, che secondo le previsioni potrebbero assumere carattere di particolare intensità e causare diversi disagi. L’allerta diffusa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - maltempo

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo, piogge forti e frane: oggi allerta arancione per Lombardia, Veneto e Lazio - X Vai su X

Maltempo sull’Italia e allerta meteo arancione in Lombardia e Liguria, gialla in Toscana. Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente dalla Francia al nostro Paese portando un deciso peggioramento sulle regioni nord-occidentali, innes - facebook.com Vai su Facebook

Allerta maltempo in Fvg: temporali molto intensi e rischio disagi; Temporali e forti piogge, in Friuli scatta una nuova allerta meteo; Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: piogge intense e temporali da domani.

Maltempo in arrivo, scatta l'allerta gialla in Fvg: «temporali forti, possibili frane e allagamenti» - Allerta gialla in FVG dal 23 al 24 settembre 2025: piogge e temporali intensi, rischio idrogeologico e disagi locali secondo la Protezione Civile. nordest24.it scrive

Allerta maltempo in Fvg, scatta il preallarme: «temporali forti, piogge intense e mareggiate» - Scatta il preallarme della Protezione civile in Friuli Venezia Giulia per un nuovo peggioramento del tempo tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre: attese piogge intense, temporali anche forti e possib ... Da nordest24.it