Allerta maltempo in Fvg | temporali molto intensi e rischio disagi

Udinetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friuli Venezia Giulia torna a fare i conti con il maltempo. Tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre è attesa una nuova ondata di piogge abbondanti e temporali diffusi, che secondo le previsioni potrebbero assumere carattere di particolare intensità e causare diversi disagi.  L’allerta diffusa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allerta - maltempo

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Allerta maltempo in Fvg: temporali molto intensi e rischio disagi; Temporali e forti piogge, in Friuli scatta una nuova allerta meteo; Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: piogge intense e temporali da domani.

allerta maltempo fvg temporaliMaltempo in arrivo, scatta l'allerta gialla in Fvg: «temporali forti, possibili frane e allagamenti» - Allerta gialla in FVG dal 23 al 24 settembre 2025: piogge e temporali intensi, rischio idrogeologico e disagi locali secondo la Protezione Civile. nordest24.it scrive

Allerta maltempo in Fvg, scatta il preallarme: «temporali forti, piogge intense e mareggiate» - Scatta il preallarme della Protezione civile in Friuli Venezia Giulia per un nuovo peggioramento del tempo tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre: attese piogge intense, temporali anche forti e possib ... Da nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Maltempo Fvg Temporali