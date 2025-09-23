Allerta gialla sul Piemonte | zone interessate e previsioni meteo

Torinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su alcune zone del Piemonte è scattata lunedì 22 settembre l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.  Oggi, martedì 23 settembre, rovesci e temporali saranno più probabili a nord del Po. Dalla notte innesco di temporali a ridosso dei rilievi occidentali con fenomeni anche forti o. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allerta - gialla

Cina: emessa allerta gialla per il tifone Wipha

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Italia tra caldo e maltempo. Allerta gialla in 3 regioni, bollino rosso in 18 città. LIVE

Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - Bomba d'acqua a Capri, danni alla strada Marina Grande; Allerta gialla sul Piemonte: zone interessate e previsioni meteo; Marcato peggioramento del tempo dal pomeriggio di domani, allerta gialla per rischio idrogeologico sul Piemonte nordoccidentale.

allerta gialla piemonte zonePioggia sul Piemonte, allerta gialla per due giorni: le 8 zone interessate - Per oggi pomeriggio e questa sera, lunedì 22 settembre, Arpa Piemonte prevede temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO ... Lo riporta torinotoday.it

allerta gialla piemonte zoneMeteo: allerta gialla in provincia da martedì sera fino a mercoledì - Nuova allerta meteo di Arpa Piemonte riguardo alcune zone della provincia di Alessandria. Riporta radiogold.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Gialla Piemonte Zone