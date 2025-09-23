Allerta 007 danesi | Rischio sabotaggi

11.33 Dopo il sorvolo di droni sullo scalo di Copenaghen,la Danimarca è davanti a una "significativa minaccia di sabotaggio" e la situazione "è estremamente grave". Lo ha detto il capo dei servizi d'intelligence danesi, Drejer. Le autorità stanno vagliando "tutte le ipotesi", senza escludere la pista russa, ha sottolineato. "E' evidente che questa è la minaccia principale e ciò che osserviamo sul piano internazionale ne rafforza la consapevolezza", ha spiegato. Sul sorvolo dei droni, il premier Frederiksen:"Attacco più grave mai visto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: allerta - danesi

Parallelamente alla #Danimarca, sono stati avvistati #droni non identificati nei pressi di strutture militari nella capitale norvegese, #Oslo: è in corso un'indagine. @Emergenza24 #breaking #news #Europa #allerta - X Vai su X

Maltempo, non è finita. Diramata una nuova allerta meteo per domani: le regioni a rischio >> https://buff.ly/vbxQNLD - facebook.com Vai su Facebook

Allerta degli 007 danesi, 'alto rischio di sabotaggio'; Droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, Zelensky: “Erano i russi”. 007 danesi: alto rischio di sabotaggio; Droni sugli aeroporti a Oslo e Copenaghen, allarme degli 007: 'Alto rischio di sabotaggio'.

Allerta degli 007 danesi, 'alto rischio di sabotaggio' - Dopo il sorvolo di droni sullo scalo di Copenaghen, la Danimarca è davanti a una "significativa minaccia di sabotaggio" e la situazione "è estremamente grave". Si legge su msn.com

Droni su aeroporti Copenaghen e Oslo, chi è stato? Allarme 007 danesi: «Alto rischio sabotaggi». Frederiksen: «Non escludo mano Russia» - Alcuni droni hanno sorvolato ieri sera gli aeroporti di Copenaghen e Oslo, costringendo le autorità locali a chiudere per alcune ore i due scali, con conseguenti disagi per i ... Secondo msn.com