Allenamento Juventus si riprende a lavorare verso l’Atalanta | le ultime novità dalla Continassa sulle condizioni dei bianconeri E su Bremer…

Allenamento Juventus, si riprende a lavorare verso l’Atalanta: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri. Archiviata la polemica trasferta di Verona, la Juventus volta pagina e torna a concentrarsi sul campo. Dopo due giorni di riposo concessi da Igor Tudor per smaltire le tossine fisiche e mentali, la squadra si è ritrovata oggi alla Continassa per iniziare la preparazione in vista del prossimo, delicato impegno di campionato: la sfida casalinga di sabato contro l’ Atalanta. La notizia più importante e attesa della giornata arriva dall’infermeria e riguarda Gleison Bremer. L”‘allarme” scattato nel post-partita del Bentegodi, a causa di alcune immagini che lo ritraevano a terra affaticato, era già definitivamente rientrato ma oggi è arrivata l’ufficialità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

