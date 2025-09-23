Allenamento Juventus si riprende a lavorare verso l’Atalanta | le ultime novità dalla Continassa sulle condizioni dei bianconeri E su Bremer…
Allenamento Juventus, si riprende a lavorare verso l’Atalanta: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri. Archiviata la polemica trasferta di Verona, la Juventus volta pagina e torna a concentrarsi sul campo. Dopo due giorni di riposo concessi da Igor Tudor per smaltire le tossine fisiche e mentali, la squadra si è ritrovata oggi alla Continassa per iniziare la preparazione in vista del prossimo, delicato impegno di campionato: la sfida casalinga di sabato contro l’ Atalanta. La notizia più importante e attesa della giornata arriva dall’infermeria e riguarda Gleison Bremer. L”‘allarme” scattato nel post-partita del Bentegodi, a causa di alcune immagini che lo ritraevano a terra affaticato, era già definitivamente rientrato ma oggi è arrivata l’ufficialità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allenamento - juventus
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Next Gen: primo allenamento della stagione per i bianconeri di Brambilla. Chi sale dalla Primavera, diversi nuovi acquisti, presente anche Claudio Chiellini – GALLERY
Juventus Next Gen, chi è salito dalla Primavera nel primo giorno di allenamento? Tutti i nomi degli Under 20 pronti alla nuova stagione con Brambilla
#Juventus , problemi per #Bremer durante l'allenamento post #VeronaJuventus : cosa filtra, la ricostruzione https://calciomercato.com/liste/verona-juventus-bremer-a-terra-nel-post-partita-che-cosa-e-successo/blt688d0f3a1103e745… - X Vai su X
Ospite speciale alla Continassa: Torricelli ha seguito l'allenamento della Juventus VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Training Center | Riprende il lavoro al JTC; Douglas Luiz sparito nel nulla, la Juve passa ai provvedimenti. Alla Continassa Vlahovic e Weah; Juve riprende lavoro alla Continassa, ‘Guardare avanti’.
Juventus, dalla Continassa: sono ripresi gli allenamenti, le ultime su Bremer - Dopo due giorni di pausa utili a recuperare energie fisiche e mentali, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. Da ilbianconero.com
Juventus-Kolo Muani, si continua a lavorare per cambiare formula - La Juventus è continuamente al lavoro per riportare Randal Kolo Muani in bianconero dopo i sei mesi della passata stagione. gianlucadimarzio.com scrive