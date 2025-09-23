Allenamento Inter Lautaro sorride e corre verso il Cagliari | a Chivu il compito di gestire le energie

dell’argentino e del resto della squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ Inter sta vivendo una settimana importante in ottica preparazione fisica e gestione della rosa. La settimana senza impegni infrasettimanali consente a Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, di lavorare con più calma sui giocatori reduci da impegni con le nazionali o da piccoli problemi fisici. Tra questi spicca Lautaro Martinez, centravanti argentino e capitano della squadra, che punta a recuperare la forma in vista della trasferta contro il Cagliari di sabato. 🔗 Leggi su Internews24.com

