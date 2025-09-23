Allenamento Inter Lautaro sorride e corre verso il Cagliari | a Chivu il compito di gestire le energie
dell’argentino e del resto della squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ Inter sta vivendo una settimana importante in ottica preparazione fisica e gestione della rosa. La settimana senza impegni infrasettimanali consente a Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, di lavorare con più calma sui giocatori reduci da impegni con le nazionali o da piccoli problemi fisici. Tra questi spicca Lautaro Martinez, centravanti argentino e capitano della squadra, che punta a recuperare la forma in vista della trasferta contro il Cagliari di sabato. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: allenamento - inter
Lautaro Inter, il capitano fornisce l’esempio ai compagni! Allenamento alle 7 di mattina per il numero 10 nerazzurro!
Esposito Inter, in attesa della stagione allenamento vista mare a Castellammare di Stabia per Francesco Pio
Juric dirige il primo allenamento, col mercato che impazza: l’Inter spinge per Lookman
Ultim'ora in casa Inter: allenamento in gruppo per Lautaro, che sarà regolarmente a disposizione contro il Sassuolo Da capire, a questo punto, se Chivu lo schiererà subito dal 1' o se deciderà di gestirlo a gara in corso #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
Barzaghi (SkySport) - Allenamento #Inter in corso. #Lautaro ha iniziato in gruppo con i compagni! - X Vai su X
Inter-Sassuolo 2-1: Chivu sorride grazie a Dimarco e Carlos Augusto; Lauti dov'è?: Inter, Thuram e compagni scoprono così l'infortunio di Lautaro Martinez; Allarme Inter: Lautaro in palestra, Darmian non parte per Amsterdam.
Inter, allarme Lautaro: slitta il rientro in gruppo, cosa filtra e come gestirlo - Il capitano nerazzurro non è ancora tornato ad ... Lo riporta fantamaster.it
TS – Inter, per Lautaro decisiva la rifinitura di stamattina: il programma di oggi - L'argentino vuole esserci ma lo staff medico darà il via libera solo se ci saranno le garanzie del caso su Lautaro Inter ... Riporta msn.com