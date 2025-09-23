Allegri Modric e Rabiot | il Milan ritrova ambizione e mentalità vincente

Sono passati oltre vent’anni dall’ultima volta che il Milan ha potuto sollevare la Coppa Italia, e il ricordo di quella notte del 2003 resta lontano. Lo scorso maggio la finale persa con il Bologna ha lasciato ferite aperte, ma adesso i rossoneri ripartono con Massimiliano Allegri, un tecnico che la competizione la conosce e che sogna di riportare il trofeo a Milano. La sua idea è chiara: nessuna partita va sottovalutata, nemmeno quella con il Lecce, perché la mentalità vincente si costruisce rispettando ogni impegno. Non è un caso che anche sul 3-0 di Udine abbia preteso attenzione fino all’ultimo secondo, segnale di un allenatore che non si accontenta mai. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Allegri, Modric e Rabiot: il Milan ritrova ambizione e mentalità vincente

In questa notizia si parla di: allegri - modric

Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba

Il Milan che sogna Allegri: terzini nuovi, Modric e in attacco...

Il Milan che sogna Allegri: terzini nuovi e Modric. In attacco … | VIDEO

Allegri prepara cambi in Coppa Italia: riposo per Pavlovic, Modric e Pulisic, spazio dal 1' a De Winter, Ricci, RLC e Nkunku. A sinistra possibile occasione anche per Bartesaghi, tra i pali torna Maignan dopo lo stop al polpaccio. Fiducia a Santi Gimenez con l - facebook.com Vai su Facebook

ALLEGRI, MODRIC, RABIOT: CATEGORIE! - Cose da DIRE https://youtu.be/vqMbM0va2v0?si=fUnuMjcFdnq8NIFq… via @YouTube - X Vai su X

Mercato futurista? Allegri manda a scuola Cardinale e Furlani: Modric e Rabiot sono le anime del nuovo Milan; Allegri e il calcio semplice del Milan: difende bene e attacca bene. A far la differenza pensano Pulisic, Modric e Rabiot; Milan sempre più forte: difesa blindata, Modric, Pulisic e Rabiot star.

Juve o Milan, poco cambia. Rabiot riparte da dove aveva lasciato, è il vero inamovibile di Allegri - Del resto il suo primo sponsor è sempre stato Massimiliano Allegri. tuttomercatoweb.com scrive

Allegri gongola: il colpo scudetto per il Milan - Il Milan di Massimiliano Allegri centra la terza vittoria consecutiva e si candida per un ruolo di primo piano nella lotta per lo scudetto ... Come scrive calciomercato.it