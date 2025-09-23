Allegri gongola | il colpo scudetto per il Milan

Tre vittorie di fila per il Milan, che si candida come una delle antagoniste dei campioni d’Italia del Napoli nella corsa per la vittoria finale in campionato  Terza vittoria consecutiva per il Milan, che nell’ultimo turno di campionato ha schiantato l’ Udinese a domicilio per 3-0 grazie alla doppietta di Pulisic e al centro di Fofana. Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Può sorridere Massimiliano Allegri, che dopo il tonfo all’esordio con la Cremonese ha subito invertito la rotta scalando la classifica e piazzandosi al momento al terzo posto dietro la capolista Napoli e alla Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

